Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 26.07В России 812 485+5 765В мире 16 046 986+254 596

Швед переплыл Нарву, чтобы попасть из Эстонии в Россию

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Кингисеппский городской суд Ленинградской области арестовал подданного Швеции за незаконное пересечение государственной границы, сообщила в воскресенье пресс-служба судов области.

Мера пресечения 33-летнему мужчине избрана на 30 суток.

При вынесении решения суд учел, что он не имеет на территории РФ постоянного места жительства, и, желая избежать предполагаемого наказания, может скрыться, отметили в пресс-службе.

По версии органов дознания, вечером 20 июля швед пересек вплавь по реке Нарва границу Эстонии и России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы РФ). Максимальная санкция за совершение такого преступления предполагает лишение свободы на срок до двух лет.

Швеция Нарва Эстония Ленинградская область

Новости

В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 июля

Первый случай подозрения на COVID-19 выявлен в Северной Корее

Число инфицированных COVI9-19 в мире с начала пандемии превысило 16 млн

SpaceX предпримет 31 июля новую попытку запуска спутников Starlink

SpaceX предпримет 31 июля новую попытку запуска спутников Starlink

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уверен в опасности пребывания в стране

Что произошло за день: суббота, 25 июля

Турция сочла враждебной реакцию Греции на молитву в храме Святой Софии

Сингапурец признался в работе на китайскую разведку в США

В соцсетях в Бразилии заблокировали 16 человек из окружения Болсонару

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');