Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Оливия де Хэвилленд в 2003 году Фото: Reuters

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Знаменитая актриса, одна из последних представителей так называемой золотой эры Голливуда Оливия де Хэвилленд умерла в возрасте 104 лет.

Hollywood Reporter сообщает со ссылкой на представителя актрисы, что она умерла от естественных причин в Париже, где жила последние годы.

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику.

Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы. Одной из самых известных ролей де Хэвилленд была роль Мелани в картине "Унесенные ветром". Де Хэвилленд дважды завоевывала премию "Оскар" как лучшая актриса: а роли в фильмах "Каждому своё" (1946) и в "Наследнице" (1949).

Среди других известных работ ее роли в фильмах "Дорога на Санта-Фе" (1940), "Моя кузина Рэйчел" (1952), "Тише, тише, милая Шарлотта" (1964) и другие.

Она также вошла в историю благодаря успешному судебному иску к студии Warner Bros, возмутившись, что та добавила к контракту ограничение на работу над другими фильмами еще на шесть месяцев в наказание за то, что актриса отказалась играть некоторые роли. Суд Калифорнии призвал правоту де Хэвилленд, и освобождение актеров от излишнего влияния студий вошло в историю под ее именем.

Младшей сестрой де Хэвилленд была другая голливудская актриса, ныне также покойная Джоан Фонтейн. Сестры были известны не только актерским талантом, но и крайне натянутыми отношениями.