Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies. АР предполагает, что иранские военные собираются использовать макет для боевых учений.

Иранские государственные СМИ и чиновники пока не подтверждали буксировку модели. Командование 5-го флота ВМС США, в зону ответственности которого входит Ормузский пролив, оперативно не предоставил комментария.

Авианосец "Нимиц" в конце прошлой неделе зашел в воды Ближневосточного региона из Индийского океана, вероятно, он заменит авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", отмечает АР.

На спутниковых снимках Maxar Technologies, которые появились в начале июня, видно, что на палубе иранской модели корабля находятся 16 моделей самолетов. Реальный авианосец типа "Нимиц" составляет 300 м в длину и 75 м в ширину, а его иранская копия - 200 м в длину и 50 в ширину

AP также напоминает, что в феврале 2015 года иранцы проводили маневры с использованием подобной модели авианосца США. Тогда скоростные катера Ирана атаковали цель при помощи пушек и ракет, а макет корабля был уничтожен ракетами класса "земля-море".

Американские военные в апреле заявили, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными". В ВМС Корпуса Стражей Исламской революции в ответ на это подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп затем объявил, что отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать активности американских кораблей в море.