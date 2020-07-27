Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Выдерживающий болгарку металл, используют ли собаки магнитное поле Земли и как впервые измерили время туннелирования атома

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Британские и немецкие физики получили композитный материал "Протей" из губчатого алюминиевого сплава и керамических сфер. Новый материал почти в семь раз легче стали, выдерживает резку болгаркой с диском с сапфировым напылением (такой же диск прорезает сантиметровую сталь MARS 220 за 40 секунд), а также гидроабразивную резку, а при добавлении нихромового сплава выдерживает сверление.

- Психологи подтвердили существование мужчин-бисексуалов. Ученые пришли к выводу, что существуют мужчины, которых в разной степени возбуждают люди разного пола. Тем не менее, большинство добровольцев больше склонялось к одному из полов.

- Чешские биологи изучали, как собаки находят дорогу, и обнаружили интересный факт: перед тем, как побежать напрямик к хозяину, животные пробегали 20 метров вдоль стрелки компаса. Ученые, исключив возможность ориентирования по солнцу или запахам, предположили, что собаки умеют чувствовать магнитное поле Земли и используют его, чтобы определять собственное положение в системе координат и направление движения.

- Физики из Канады и Испании разработали высокоточные атомные часы и с их помощью впервые измерили время туннелирования ионов. Это необычные явление квантовой физики, когда квантовые объекты способны преодолевать барьеры, которые классически преодолеть невозможно. Туннелирование через барьер толщиной 1,3 микрометра заняло у иона 610 микросекунд при минимально возможных энергиях. Так физики подтвердили, что время туннелирования конечное и зависит от скорости частиц и толщины барьера так, как предсказывает теория.

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