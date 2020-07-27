Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57Заразились
на 27.07В России 818 120+5 635В мире 16 252 541+205 555

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Выдерживающий болгарку металл, используют ли собаки магнитное поле Земли и как впервые измерили время туннелирования атома

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Reuters

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Британские и немецкие физики получили композитный материал "Протей" из губчатого алюминиевого сплава и керамических сфер. Новый материал почти в семь раз легче стали, выдерживает резку болгаркой с диском с сапфировым напылением (такой же диск прорезает сантиметровую сталь MARS 220 за 40 секунд), а также гидроабразивную резку, а при добавлении нихромового сплава выдерживает сверление.

- Психологи подтвердили существование мужчин-бисексуалов. Ученые пришли к выводу, что существуют мужчины, которых в разной степени возбуждают люди разного пола. Тем не менее, большинство добровольцев больше склонялось к одному из полов.

В РоссииЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Чешские биологи изучали, как собаки находят дорогу, и обнаружили интересный факт: перед тем, как побежать напрямик к хозяину, животные пробегали 20 метров вдоль стрелки компаса. Ученые, исключив возможность ориентирования по солнцу или запахам, предположили, что собаки умеют чувствовать магнитное поле Земли и используют его, чтобы определять собственное положение в системе координат и направление движения.

- Физики из Канады и Испании разработали высокоточные атомные часы и с их помощью впервые измерили время туннелирования ионов. Это необычные явление квантовой физики, когда квантовые объекты способны преодолевать барьеры, которые классически преодолеть невозможно. Туннелирование через барьер толщиной 1,3 микрометра заняло у иона 610 микросекунд при минимально возможных энергиях. Так физики подтвердили, что время туннелирования конечное и зависит от скорости частиц и толщины барьера так, как предсказывает теория.

- В этом партнерском материале рассказывается о том, что происходит в организме человека на молекулярном уровне в момент затяжки сигаретой, а также о том, как легко можно вычислить курильщика (даже бывшего) по генетическим маркерам.

- Летняя ночь, скоро рассвет, а двое не спят, потому что одна из них — самка комара. Зачем она пришла? Как вас нашла? Что ее выдает и что делать, чтобы от нее спастись? Об особенностях непрошеного гостя и секретах борьбы с ним – в этом материале.

N+1 Дайджест

Новости по теме

Новости

Финляндия продлила ограничения на границе с РФ до 25 августа

Финляндия продлила ограничения на границе с РФ до 25 августа
Пандемия коронавируса

Советник Трампа по нацбезопасности заболел коронавирусом

"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все города России до 7 августа

Пандемия коронавируса

В США начались самые масштабные в мире испытания вакцины от COVID-19

В США начались самые масштабные в мире испытания вакцины от COVID-19

Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав

Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав

В Британии на фоне COVID-19 запустили кампанию по борьбе с ожирением

В Британии на фоне COVID-19 запустили кампанию по борьбе с ожирением

"ЛУКОЙЛ" купит 40% в сенегальском нефтяном проекте RSSD

"ЛУКОЙЛ" купит 40% в сенегальском нефтяном проекте RSSD

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 июля

Более 10 млн человек в мире излечились от коронавируса с начала пандемии

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');