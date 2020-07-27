"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все города России до 7 августа

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" продлил приостановку полетов в Россию до 7 августа, сообщается на сайте компании.

Для полетов в Краснодар и Сочи действие ограничения продлевается до 15 августа. До этой же даты не будут осуществляться полеты в Казахстан, по 31 августа - во все пункты Грузии.

Ранее "Белавиа" продлевала приостановку полетов в Россию по 31 июля.

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа. С этого дня первые международные рейсы начнут выполняться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону.

Авиасообщение возобновится в первую очередь с Великобританией, Турцией и Танзанией.