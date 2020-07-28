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Международное сообщество начало сборку термоядерного реактора ITER

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Международное сообщество во вторник приступило к сборке реактора проекта ITER на юге Франции.

Церемония проходит в онлайн-режиме.

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) - экспериментальный реактор, который должен воспроизвести физические реакции, которые происходят на Солнце и других звездах, и продемонстрировать возможность использования потенциала ядерного синтеза в качестве источника электроэнергии.

Участниками проекта являются ЕС, а также США, Китай, Япония, Индия, Россия и Южная Корея. Вкладом России в данный проект является создание промышленного производства сверхпроводящих материалов.

"ITER, ставший крупнейшим международным научно-техническим проектом, представляет собой яркий пример эффективного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества. Как известно, Россия является одной из стран-основательниц данной инициативы, призванной внести важный вклад в обеспечение энергетической безопасности человечества, и играет активную роль в ее воплощении в жизнь. В основе проекта ITER лежит разработанная в нашей стране концепция установки токамак", - говорится в приветствии президента России Владимира Путина, которое в ходе церемонии зачитал глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

В свою очередь Лихачев отметил, что начало сборки и монтажа токамака - важнейшее событие для всего термоядерного сообщества и для всей мировой науки.

"Несмотря на ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, работы по сборке, по монтажу начинаются в соответствие с графиком", - сказал глава госкорпорации. - Теперь главная задача для нас всех - обеспечить своевременный монтаж и сборку установки и получить первую плазму к концу 2025 года".

ITER

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