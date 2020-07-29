В Китае за сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлено 128 новых инфицированных COVID-19: 101 больной в активной форме и 27 бессимптомных носителей, говорится в сообщении на официальном сайте Госкомздрава КНР в среду.

Из активных случаев 98 зафиксировано внутри страны: 89 - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, восемь - в северо-восточной провинции Ляонин и один - в Пекине. Еще три активных и восемь бессимптомных - "импортированы".

За предыдущие сутки было выявлено 102 новых инфицированных COVID-19: 68 больных в активной форме и 34 бессимптомных носителя.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 84 060 активных случаев заражения при 2 056 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлено 111 новых случаев заболевания, 106 - в Гонконге, пять - на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 3 397 больных с коронавирусом: в Гонконге - 2 884 (23 случая смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 467 (семь случаев смерти).