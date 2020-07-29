В США обвинили Россию в дезинформации о COVID-19

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российская разведка использует сайты на английском языке для распространения дезинформации об эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах, сообщило агентство Associated Press (АР), ссылаясь на источники из официальных кругов.

АР пишет, что, по словам источников, ранее эта информация была засекреченной, однако в настоящее время уровень ее секретности был понижен, они могут поделиться ею на условиях анонимности, "чтобы поднять тревогу по поводу конкретных сайтов и разоблачить четкую связь этих сайтов с российской разведкой".

Агентство называет сайты InfoRos.ru, Infobrics.org and OneWorld.press в качестве рупоров российских разведслужб, приводя в качестве примера то, что с конца мая по начало июля они распространили около 150 статей о борьбе с пандемией, в которых восхвалялась Россия и очернялись США.

АР отмечает, что разоблачение деятельности российской разведки по распространению дезинформации "является неотложной проблемой в преддверии ноябрьских президентских выборов, поскольку американские официальные лица стремятся избежать повторения 2016 года, когда Россия запустила скрытую кампанию в социальных сетях, чтобы разделить американское общественное мнение".