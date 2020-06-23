WSJ сообщила, что связанные с Китаем структуры крупно вложились в переизбрание Трампа

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - После избрания Дональда Трампа президентом США лица со связями в правительстве Китая вложили сотни тысяч долларов в его кампанию. Цель состояла в том, чтобы приблизиться к президенту США и попытаться повлиять на него, пишет во вторник газета The Wall Street Journal.

По данным издания, эти усилия оказались успешными особенно у тех, кто участвовал во встречах с президентом, лидерами Республиканской партии, а также присутствовал на собраниях руководства Республиканской партии и имел непосредственное отношение к взносам.

Некоторые вовлеченные в такую кампанию лица, продолжает издание, тесно работали с аппаратом национальной безопасности Китая, в том числе с организациями, имеющими отношение к китайским военным, а также информировали о своих действиях китайских политических деятелей.

Как сообщает WSJ, в 2017 году на закрытом мероприятии Республиканской партии присутствовали китайские граждане, приглашенные представителем Национального комитета Республиканской партии в штате Калифорния Шоном Стилом. Среди приглашенных, как отмечается, был человек, работавший на центральное правительство Китая. В ходе мероприятия обсуждались стратегии кампании республиканцев.

Позднее, как отмечает WSJ, в Национальном комитете Республиканской партии заявили, что дали указания Стилу прекратить все связи с имеющими отношение к КНР лицами. "Важно делать все для того, чтобы защитить нашу политику от незаконного иностранного вмешательства", - сообщили в комитете, добавив, что ужесточили политику в отношении гостей на таких мероприятиях.

Между тем в комитете отметили, что не собираются возвращать взносы, сделанные в кампанию Трампа, поскольку не думают, что были нарушены какие-либо законы финансирования кампании.

Более того, в Национальном комитете Республиканской партии полагают, что лица, присутствовавшие на мероприятии в 2017 году, не имели никаких значимых контактов с лидерами Республиканский партии. К тому же, по словам представителей комитета, позже их не приглашали на мероприятия партии.

Сам Стил заявлял, что сообщения о его поддержке китайских усилий являются "ложными, клеветническими и оскорбительными". Он добавил, что не "собирал деньги и не получал никаких взносов" от граждан Китая.

Большая часть политических взносов направлялась в фонд "Победа Трампа" в первой половине его президентства. Самые крупные пожертвования были сделаны в 2017 году, когда администрация Трампа вырабатывала политику в отношении Китая.

По данным газеты, граждане Китая, которые делали взносы, сообщили, что действовали не от лица китайского правительства, а пытались приблизиться к Трампу по личным причинам и в поисках помощи в бизнесе.

Газета между тем отмечает, что анализ финансирования кампании бывшей соперницы Трампа в предвыборной гонке Хиллари Клинтон и нынешнего кандидата в президенты США Джо Байдена, указал на отсутствие аналогичных взносов от лиц, связанных с правительством Китая.

По данным газеты, в ходе исследования отчетов о финансировании кампании Трампа не удалось выяснить, являются ли какой-либо вклад или другие действия нарушением закона США. Федеральный закон запрещает совершать политические взносы лицам, которые не являются гражданами или постоянными жителями США.

Нет свидетельств и того, что сам Трамп был в курсе этих взносов.

Как сообщает WSJ, усилия Китая по получению доступа к администрации Трампа зашли в тупик вследствие напряженности, возникшей между США и Китаем из-за пандемии коронавируса COVID-19, вспышка которого возникла в китайском городе Ухане (провинция Хубэй).

Президент США неоднократно выступал с критикой в адрес Пекина за то, что Китай не сумел вовремя сдержать распространение коронавируса, который проник почти во все страны мира.

Кроме того, по данным властей США, недавно Китай активизировал усилия по распространению дезинформации касательно США через соцсети и посредством других каналов.