В Гонконге ужесточили ограничительные меры из-за ситуации с COVID-19

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Власти Гонконга усиливают меры социального дистанцирования, поскольку город находится на грани масштабной вспышки коронавируса COVID-19, сообщила в среду глава гонконгской администрации Кэрри Лэм.

"Мы находимся на пороге крупномасштабной вспышки (коронавируса - ИФ), которая может привести к упадку нашей системы больниц и стоить жизней, в особенности (жизней - ИФ) пожилых людей", - говорится в заявлении Кэрри Лэм.

Со среды все жители Гонконга, население которого составляет порядка 7,5 млн человек, должны носить маски вне дома. Кроме того, рестораны теперь работают лишь на вынос.

Более того, теперь в общественных местах могут собираться не более, чем по два человека из разных домохозяйств. Для тех, кто нарушает новые правила, установлен штраф в размере 5 тыс. гонконгских долларов ($625).

"Для того, чтобы защитить наших близких, работников здравоохранения и Гонконг, я призываю вас строго соблюдать меры социального дистанцирования и оставаться дома настолько долго, насколько это возможно", - добавила глава гонконгской администрации.

Введение таких мер связано с новым всплеском коронавируса в городе. В июне в Гонконге отмечалось прекращение внутренней передачи COVID-19, однако в последнее время вирус вновь начал распространяться в городе. За последние шесть дней суточный прирост заражений в Гонконге составил более 100.

С начала июля в городе диагностировали уже более тысячи случаев заражения, что составляет более 40% всех случаеd в городе с начала пандемии в январе этого года.

Некоторые эксперты считают, что возобновление распространения вируса вызвано отменой двухнедельного карантина по прибытии в город для основного персонала, в частности, для дальнобойщиков, экипажей воздушных и морских судов, а также руководителей некоторых производств. В настоящее время правительство вновь ужесточило меры для этих групп.