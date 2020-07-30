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В Киргизии 30 июля объявлено днем траура в память о жертвах коронавируса

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Киргизия в среду скорбит по жертвам коронавируса.

На днях президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ об объявлении 30 июля днем национального траура в память о гражданах, ставших жертвами Covid-19

По данным пресс-службы главы государства, в день траура будут осуществлены необходимые мероприятия. На всей территории республики, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств Киргизии за рубежом будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям страны рекомендовано отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи.

По данным на 29 июля, в Киргизии за сутки зарегистрировали 668 заражений коронавирусом и заболеваний внебольничной пневмонией, общее число таких случаев достигло 34 тыс. 512. Зафиксировано 18 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число жертв коронавируса, с учетом внебольничной пневмонии, достигло 1 тыс. 347 человек.

Киргизия коронавирус COVID-19

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