Лондон и ЕС разошлись во взглядах по вопросу тоннеля под Ла-Маншем

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Решение ряда проблем, связанных с функционированием Евротоннеля под проливом Ла-Манш в условиях после Brexit, станет серьезным испытанием для британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета The Guardian.

Издание отмечает, что в Европейском союзе хотели бы получить от Лондона согласие на то, чтобы юридическая роль в этом вопросе была возложена на Суд Европейского союза. С этой целью Европейская комиссия попросила Европейский совет и Европейский парламент дать Франции официальные полномочия на срочное обсуждение нового двустороннего соглашения с Великобританией для того, чтобы Лондон уполномочил Суд ЕС урегулировать возможные в будущем споры между двумя странами, поскольку после Brexit союзное законодательство более не будет действовать на одном из берегов пролива.

"Это означает, что машинисты поездов должны будут иметь двойные квалификационные документы на вождение, как на французской стороне, так и на британской стороне тоннеля. Это также отразится на оперативных возможностях функционирования тоннеля с появлением в будущем возможных различий на уровне сигнальных систем, напряжения, систем радиосвязи, вентиляции, гидравлики. Это будет как право- и левостороннее движение по одной дороге одновременно", - приводит The Guardian слова собеседника, который описал возможное развитие ситуации в случае, если общее решение не будет найдено.

В Лондоне не приемлют предложения ЕС и считают, что одним из возможных решений может стать учреждение специального международного арбитражного суда по урегулированию разногласий. При этом, отмечает газета, соответствующий опыт уже имеется – в 2007 году тогдашняя Channel Tunnel Group получила компенсацию в размере 35 млн фунтов стерлингов по иску к двум правительствам из-за потерь, связанных с ростов расходов на обеспечение безопасности и ущербом, причиненным участившимся проникновением мигрантов, размещенных в лагере беженцев близ французского города Кале, рядом с которым тоннель уходит под Ла-Манш.

В министерстве транспорта Великобритании между тем заявляют, что поддерживают меры по обеспечению функционирования критически важных систем через тоннель. При этом в ведомстве отмечают: "Нам абсолютно очевидно, что мы будем защищать наши национальные интересы при заключении любых двусторонних соглашений, и они (другая сторона) будет целиком и полностью уважать статус Великобритании, как независимой, суверенной страны".