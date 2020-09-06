Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:44Заразились
на 06.09В России 1 025 505+5 195В мире 26 873 146+263 664

Лондон не будет уступать ЕС на переговорах по отношениям после Brexit

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Нынешнее британское правительство в отличие от его предшественников займет твердую позицию на переговорах с Брюсселем о будущих отношениях Великобритании с ЕС после Brexit, заявил изданию The Daily Mail главный переговорщик британской стороны Дэвид Фрост.

"Мы вступили в (переговоры - ИФ) после того, как (прежние - ИФ) правительство и команда переговорщиков уступали и блефовали в критические моменты, а ЕС решил не воспринимать всерьез наши слова", - сказал он.

Brexit

"Поэтому многое из того, что мы пытаемся делать в этом году, заключается в доведении до (ЕС - ИФ) следующей мысли: мы говорим то, что думаем, и им следует серьезно отнестись к нашей позиции", - продолжил Фрост.

По его словам, Великобритания после Brexit не намерена быть "зависимым государством" и хочет в полной мере контролировать свою законодательную систему.

Он указал, что Лондон уже сделал много приготовлений к возможному варианту развития событий, при котором Великобритания и ЕС не смогут выработать торговое соглашение до конца этого года.

"Я не думаю, что мы этого вообще боимся. Если мы достигнем соглашения, которое регулирует торговлю на манер Канады (с ЕС - ИФ), то отлично. Если мы не сможем, это будет торговое соглашение как в случае с Австралией, и мы полностью готовы к такому", - отметил Фрост.

Переходный период после Brexit наступил для Великобритании 31 января 2020 года и продлится до конца года. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести переговоры и согласовали свои будущие отношения. Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение.

Великобритания отказалась от продления переходного периода и выйдет из Евросоюза 1 января 2021 года.

Переговоры Великобритании и ЕС должны возобновиться во вторник, однако, как указывают европейские СМИ, между сторонами существует целый ряд разногласий.

Референдум в Великобритании

9
Пенсионеры "Челси" покидают избирательный участокЮная сторонница членства Великобритании в ЕвросоюзеПервые полосы британских газет, посвященные референдумуИзбирательный участок на севере ЛондонаГлава Партии независимости Великобритании Найджел Фарадж после голосованияИзбирательный участок в городе ФлитЗначки с призывом жителей Великобритании голосовать за выход страны из ЕвросоюзаПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон с женой Самантой на избирательном участке в центре ЛондонаБританский художник Кайя Мар с сатирической карикатурой на главу Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона
Пенсионеры "Челси" покидают избирательный участок
Великобритания ЕС Евросоюз Brexit

Новости по теме

Новости

Очевидцы рассказали о пострадавших при столкновении с ОМОНом в Минске

Очевидцы сообщили о БТР в рядах охраны резиденции Лукашенко в Минске

Пандемия коронавируса

В Мельбурне из-за COVID-19 еще на две недели продлили карантин

В Белоруссии на субботних акциях задержали 91 человека

В Белоруссии на субботних акциях задержали 91 человека

Глава МИД Литвы начал терять доверие к внешней политике Евросоюза

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 сентября

Китайский многоразовый космический аппарат благополучно вернулся на Землю

Экс-адвокат Трампа рассказал о его восхищении тем, как Путин управляет РФ

Экс-адвокат Трампа рассказал о его восхищении тем, как Путин управляет РФ

Глава МИД Германии предупредил о последствиях отказа от "Северного потока 2"

Глава МИД Германии предупредил о последствиях отказа от "Северного потока 2"

Тихановская опровергла раскол в стане белорусской оппозиции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');