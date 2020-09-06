Лондон не будет уступать ЕС на переговорах по отношениям после Brexit

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Нынешнее британское правительство в отличие от его предшественников займет твердую позицию на переговорах с Брюсселем о будущих отношениях Великобритании с ЕС после Brexit, заявил изданию The Daily Mail главный переговорщик британской стороны Дэвид Фрост.

"Мы вступили в (переговоры - ИФ) после того, как (прежние - ИФ) правительство и команда переговорщиков уступали и блефовали в критические моменты, а ЕС решил не воспринимать всерьез наши слова", - сказал он.

"Поэтому многое из того, что мы пытаемся делать в этом году, заключается в доведении до (ЕС - ИФ) следующей мысли: мы говорим то, что думаем, и им следует серьезно отнестись к нашей позиции", - продолжил Фрост.

По его словам, Великобритания после Brexit не намерена быть "зависимым государством" и хочет в полной мере контролировать свою законодательную систему.

Он указал, что Лондон уже сделал много приготовлений к возможному варианту развития событий, при котором Великобритания и ЕС не смогут выработать торговое соглашение до конца этого года.

"Я не думаю, что мы этого вообще боимся. Если мы достигнем соглашения, которое регулирует торговлю на манер Канады (с ЕС - ИФ), то отлично. Если мы не сможем, это будет торговое соглашение как в случае с Австралией, и мы полностью готовы к такому", - отметил Фрост.

Переходный период после Brexit наступил для Великобритании 31 января 2020 года и продлится до конца года. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести переговоры и согласовали свои будущие отношения. Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение.

Великобритания отказалась от продления переходного периода и выйдет из Евросоюза 1 января 2021 года.

Переговоры Великобритании и ЕС должны возобновиться во вторник, однако, как указывают европейские СМИ, между сторонами существует целый ряд разногласий.