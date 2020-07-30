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Совет ЕС продлил действие списка террористов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза в четверг обновил и продлил действие списка террористов и террористических организаций, в отношении которых действуют санкции ЕС.

"Совет обновил так называемый список террористов ЕС, в котором перечислены лица, группы и организации, на которых распространяются ограничительные меры, направленные на борьбу с терроризмом", - говорится в пресс-релизе.

Список переутвержден на очередные шесть месяцев. Сейчас в нем 14 физических лиц 21 организация.

В пресс-релизе напоминают, что любые финансовые активы лиц, групп и организаций, включенных в список, подлежат замораживанию, а операторам ЕС запрещено предоставлять им средства и экономические ресурсы.

Данный список Совет ЕС впервые утвердил еще в 2001 году после терактов 11 сентября в США в соответствии с резолюцией 1373/2001 СБ ООН. Этот режим санкций ЕС отделен от более недавнего, в котором применяются резолюции СБ ООН 1267 (1999 г.), 1989 (2011 г.) и 2253 (2015 г.) в отношении "Аль-Каиды" и ИГ (запрещенные в РФ террористические организации).

Кроме того, ЕС имеет свой собственный режим санкций, который позволяет ему самостоятельно (без ООН) применять ограничения против организации и лиц, связанных с терроризмом.

В основном списке, который напечатан в официальном журнале ЕС, наряду именами физических лиц, причастных к терроризму, перечислены такие организации, как, например, ХАМАС, "Хезболла", Рабочая партия Курдистана, а также Управление внутренней безопасности Министерства разведки и безопасности Ирана и другие. В "автономный" список ЕС внесен всего один человек: француз Бриан д'Анкона.

ЕС

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