Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:34Заразились
на 30.07В России 834 499+5 509В мире 17 029 155+337 628

Трамп отверг полную остановку экономики как способ борьбы с COVID-19

По его мнению, в долгосрочной перспективе "постоянный шатдаун" не может быть выходом ни для США, ни для другой страны

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не считает эффективной стратегию полной остановки деятельности для замедления прироста новых случаев COVID-19.

"Совершенно определенно то, что полная остановка (деятельности - ИФ), чтобы достичь временного сокращения масштабов заражения, - это не жизнеспособная стратегия для любой страны", - заявил Трамп на брифинге.

"Люди сейчас начинают понимать эту болезнь, мы определенно многое поняли об этой болезни, о которой ранее мы ничего не знали", - добавил американский президент.

По словам Трампа, ранее в этом году масштабная приостановка деятельности нужна была для того, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение и найти эффективное лечение, чтобы сократить смертность от коронавируса.

"С самого начала мы поступили правильно, мы спасли множество жизней. Но постоянная остановка деятельности больше не поможет, небольшая в некоторых местах - может, но мы не хотим этого делать", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что в дальнейшем с точки зрения науки следует защитить от вируса людей из группы высокого риска, в то время как остальные должны вернуться к работе и учебе с соблюдением мер предосторожности.

Соединенные Штаты продолжают лидировать в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано почти 4,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 151 тыс. заболевших умерли, выздоровели почти 1,4 млн пациентов.

США Дональд Трамп Коронавирус

Новости

Ракета "Протон-М" с двумя спутниками "Экспресс" стартовала с Байконура

Правозащитники насчитали более 60 тысяч человек на пикете Тихановской

Правозащитники насчитали более 60 тысяч человек на пикете Тихановской
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Посол РФ не увидел оснований для задержания "вагнеровцев" под Минском

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Тихановская назвала "страшной" ситуацию с "вагнеровцами" в Белоруссии

Тихановская назвала "страшной" ситуацию с "вагнеровцами" в Белоруссии

Что произошло за день: четверг, 30 июля

Пандемия коронавируса

Экс-кандидат в президенты США умер от последствий коронавируса

Трамп не сможет самостоятельно перенести президентские выборы

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Посол РФ в Минске назвал задержанных в Белоруссии сотрудниками ЧОП

Посол РФ в Минске назвал задержанных в Белоруссии сотрудниками ЧОП

Совет ЕС утвердил санкции против нескольких россиян за кибератаки

Совет ЕС утвердил санкции против нескольких россиян за кибератаки

ЕС вновь не разрешил въезд из России

ЕС вновь не разрешил въезд из России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');