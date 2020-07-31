Трамп отверг полную остановку экономики как способ борьбы с COVID-19

По его мнению, в долгосрочной перспективе "постоянный шатдаун" не может быть выходом ни для США, ни для другой страны

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не считает эффективной стратегию полной остановки деятельности для замедления прироста новых случаев COVID-19.

"Совершенно определенно то, что полная остановка (деятельности - ИФ), чтобы достичь временного сокращения масштабов заражения, - это не жизнеспособная стратегия для любой страны", - заявил Трамп на брифинге.

"Люди сейчас начинают понимать эту болезнь, мы определенно многое поняли об этой болезни, о которой ранее мы ничего не знали", - добавил американский президент.

По словам Трампа, ранее в этом году масштабная приостановка деятельности нужна была для того, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение и найти эффективное лечение, чтобы сократить смертность от коронавируса.

"С самого начала мы поступили правильно, мы спасли множество жизней. Но постоянная остановка деятельности больше не поможет, небольшая в некоторых местах - может, но мы не хотим этого делать", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что в дальнейшем с точки зрения науки следует защитить от вируса людей из группы высокого риска, в то время как остальные должны вернуться к работе и учебе с соблюдением мер предосторожности.

Соединенные Штаты продолжают лидировать в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано почти 4,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 151 тыс. заболевших умерли, выздоровели почти 1,4 млн пациентов.