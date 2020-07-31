Посты охраны установлены на въезде в Пхеньян для защиты от COVID-19

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Северная Корея активизировала борьбу с COVID-19 в Пхеньяне, установив дополнительные посты охраны, чтобы ограничить доступ в столицу, сообщили в пятницу государственные СМИ.

"Пхеньянский городской чрезвычайный противоэпидемический штаб установил больше постов охраны на основных въездных и пограничных пунктах в Пхеньяне, включая станции метро и остановки автобусов дальнего следования", - говорится в статье газеты The Rodong Sinmun.

Государственная радиостанция также сообщила, что в Пхеньяне было установлено около 40 постов охраны. Отмечается, что принимаются необходимые меры для тщательного наблюдения за автобусами и пассажирами, въезжающими в столицу и выезжающими из нее.

В минувшие выходные КНДР сообщила о первом случае подозрения на COVID-19. По данным Пхеньяна, симптомы коронавирусной инфекции были выявлены у вернувшегося на Север перебежчика с Юга. После этого северокорейский лидер Ким Чен Ын заблокировал весь пограничный город Кэсон и ввел чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение вируса. Мужчина с подозрительными симптомами был помещен на строгий карантин.

В четверг государственные СМИ КНДР сообщили, что в КНДР по-прежнему нет ни одного случая COVID-19.

Ранее КНДР сообщала, что в стране не зафиксировано случаев COVID-19. Однако с конца января страна предприняла ряд мер по защите от распространения коронавируса.