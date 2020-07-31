Кравчук предложил ввести особую систему управления в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Новый глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что компромиссом в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе может быть "особая система управления".

"Я это ("особый статус Донбасса" - ИФ) не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Суспильный".

Глава делегации Украины указал, что "особый статус" - это уже "какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями". "Можем дойти до того, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины", - добавил он.

Кравчук напомнил, что в бытность свою президентом подписал закон о свободной экономической зоне в этих районах. "Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - отметил он.

Кравчук заявил, что "надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины". "Речь идет только о системе местного самоуправления", - подчеркнул он.

Накануне, 30 июля, стало известно, что первый президент Украины Кравчук возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Он сменил на этом посту другого экс-президента Украины - Леонида Кучму, который ранее в июле вышел из ТКГ.