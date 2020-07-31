Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:15Заразились
на 31.07В России 839 981+5 482В мире 17 295 538+266 383

Кравчук предложил ввести особую систему управления в Донбассе

Кравчук предложил ввести особую систему управления в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Новый глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что компромиссом в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе может быть "особая система управления".

"Я это ("особый статус Донбасса" - ИФ) не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Суспильный".

Глава делегации Украины указал, что "особый статус" - это уже "какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями". "Можем дойти до того, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины", - добавил он.

Кравчук напомнил, что в бытность свою президентом подписал закон о свободной экономической зоне в этих районах. "Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - отметил он.

Кравчук заявил, что "надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины". "Речь идет только о системе местного самоуправления", - подчеркнул он.

Накануне, 30 июля, стало известно, что первый президент Украины Кравчук возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Он сменил на этом посту другого экс-президента Украины - Леонида Кучму, который ранее в июле вышел из ТКГ.

Закон об особом статусе Донбасса

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Позднее действие закона продлевалось несколько раз.

Леонид Кравчук Донбасс Украина

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Выборы в парламент Гонконга отложили на год из-за коронавируса

Выборы в парламент Гонконга отложили на год из-за коронавируса

Квартальная выручка Ford упала вдвое

Квартальная выручка Ford упала вдвое

Посольство занялось инцидентом с обезглавленным памятником Рокоссовскому в Польше

Пандемия коронавируса

Во Вьетнаме впервые зафиксировали смерть пациента с COVID-19

Во Вьетнаме впервые зафиксировали смерть пациента с COVID-19

В Айя-Софии впервые за 86 лет совершен намаз в честь Курбан-байрама

В Айя-Софии впервые за 86 лет совершен намаз в честь Курбан-байрама
Пандемия коронавируса

Из 17,2 млн заразившихся СOVID-19 в мире умерли более 672 тыс. человек

Что случилось этой ночью: пятница, 31 июля

Сенаторы США предложили законопроект о военной помощи Киеву в $300 млн

Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый "Боинг"

Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый "Боинг"

Ракета "Протон-М" с двумя спутниками "Экспресс" стартовала с Байконура

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');