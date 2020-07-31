Смертность во Франции с мая уменьшилась к 2019 году, несмотря на коронавирус

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Количество смертей во Франции с 1 мая этого года по 20 июля оказалось ниже, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет газета Le Figaro со ссылкой на Национальный институт статистики и экономических исследований Франции.

Согласно опубликованным данным, в этом году во Франции за почти трехмесячный период скончались 123 тысячи человек, что на 3% ниже, чем в 2019 году. Этот показатель также на 1% ниже, чем в 2018 году.

Эти данные подтверждают, что "с 1 мая мы не констатировали увеличения смертности во Франции", указали в институте статистики.

Отмечается, что показатели смертности ниже по сравнению с предыдущим годом даже в регионе Иль-Де-Франс, который был сильно затронут пандемией коронавируса.

Согласно данным портала Worldometers, с начала вспышки COVID-19 во Франции зарегистрировали 186 тысяч случаев заболевания, около 30 тысяч заразившихся скончались.