Еврокомиссия разрешила Alstom купить ж/д подразделение Bombardier

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия одобрила сделку по покупке французской Alstom SA подразделения в сфере железнодорожного машиностроения канадской Bombardier Inc. на определенных условиях.

Тремя неделями ранее Alstom направила европейскому антимонопольному регулятору предложения, которые могли бы снять его сомнения в отношении сделки. В частности, Alstom заявила о готовности продать ряд активов и пойти на другие уступки.

Исчерпывающие меры, предложенные Alstom для устранения опасений Еврокомиссии, связанных с тем, что сделка создаст угрозу для конкуренции в сфере производства высокоскоростных поездов и магистральных поездов, позволили регулятору быстро рассмотреть и одобрить сделку, заявила зампредседателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер, отвечающая за вопросы конкуренции.

"В то же время, благодаря этим мерам, у новой компании останутся конкуренты на ключевых для нее рынках, что благоприятно для ее европейских заказчиков, а также потребителей", - отметила Вестагер.

Alstom объявила о покупке Bombardier Transportation в феврале этого года в рамках сделки, объем которой составит от 5,8 млрд евро до 6,2 млрд евро. Сделка, как ожидается, будет закрыта в первом полугодии 2021 года.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Alstom работает более чем в 60 странах, численность ее персонала превышает 36,3 тыс. человек.