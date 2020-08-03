В Мали потерпел аварию самолет, зафрахтованный у российской компании

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Самолет российской авиакомпании, зафрахтованный миссией ООН в Мали, выкатился за пределы полосы при посадке в городе Гао, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что самолет перевозил сотрудников миссии MINUSMA из столицы Бамако, при посадке в аэропорту Гао он ударился о землю и выкатился за пределы полосы, зарывшись в грунт.

Самолет, по предварительным данным, был зафрахтован у российской ЮТэйр. На борту находилось четыре члена экипажа и несколько сотрудников миссии.

Никто не погиб, однако среди членов экипажа есть пострадавшие.