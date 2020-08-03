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Россияне при жесткой посадке самолета в Мали серьезно не пострадали

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - На борту совершившего жесткую посадку в Мали самолета авиакомпании "ЮТэйр" находилось семь россиян, никто из них серьезно не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в посольстве России в Мали.

"Инцидент произошел сегодня утром, обошлось без жертв", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "у находившихся на борту 11 человек, среди которых семеро россиян, незначительные травмы - ушибы, ссадины". При этом в посольстве добавили, что у одного из пилотов, гражданина РФ, подозревают перелом ноги.

Собеседний агентства подчеркнул, что "посольство держит ситуацию на контроле, находится на связи с миссией ООН в Мали и местными властями".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что самолет российской авиакомпании, зафрахтованный миссией ООН в Мали, выкатился за пределы полосы при посадке в городе Гао и зарылся в грунт. Самолет, по предварительным данным, был зафрахтован у российской "ЮТэйр". На борту находилось четыре члена экипажа и несколько сотрудников миссии.

Мали Россия

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