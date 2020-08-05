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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
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В Лондоне сочли, что плохой погранконтроль помешал избежать COVID-19 на ранней стадии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Распространение коронавируса в Великобритании могло быть более медленным и не таким масштабным, если бы на ранней стадии пандемии были своевременно введены более жесткие меры пограничного контроля, говорится в докладе парламентского комитета по внутренним делам.

"Пандемия COVID-19 в Великобритании в первые месяцы набирала обороты из-за оказавшихся роковыми ошибок в подходе правительства к мерам пограничного контроля. Они привели к тому, что гораздо больше людей заразились коронавирусом", - говорится в докладе, обнародованном в среду.

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В нем отмечается, что в Лондоне недооценили угрозу "импорта вируса" из Европы, а не из Азии, и поэтому не проводили жестких проверок прибывающих в страну и не отправляли людей на изоляцию.

В особенности в комитете раскритиковали решение правительства от 13 марта отменить обязательную самоизоляцию для путешественников, прибывающих в Великобританию, тогда как другие страны ужесточали меры, особенно в отношении прибывающих из Италии, Испании, Франции. Комитет считает, что это необъяснимое решение стало серьезной ошибкой.

В то же время, комитет признает, что правительство столкнулось с трудностями при быстром реагировании на такую беспрецедентную проблему. Он считает, что, учитывая изменяющуюся глобальную картину пандемии, в течение некоторого времени меры пограничного контроля будут эффективны, а также призывает изучать ситуацию, чтобы применять в нужное время наиболее необходимые меры контроля.

Великобритания серьезно пострадала от COVID-19. Заражения выявили у 306 тыс. человек, скончались более 46 тыс. инфицированных.

Великобритания коронавирус

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