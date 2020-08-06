Ливанский министр предрек домашний арест ответственным за хранение селитры в порту

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Лица, которые несли ответственность за хранение грузов в порту Бейрута, будут помещены под домашний арест "как можно скорее", заявил журналистам министр информации Ливана Манал Абдель Самад.

Кто конкретно будет арестован, определит сформированный для расследования взрыва в порту следственный комитет. Домашний арест вступит в силу в течение ближайших пяти дней, когда комитет, как ожидается, обнародует свои выводы и передаст их судебным органам, отметил он.

Ранее глава таможенной службы Ливана Бадри Даэр заявил, что его ведомство неоднократно с 2014 года призывало вывезти селитру, хранившуюся в порту Бейрута после конфискации с судна. Он отметил, что таможенная служба не могла решать этот вопрос, поскольку груз был размещен в портовом ангаре, управлением и эксплуатацией которого занимается дирекция порта.

По последним данным ливанского Минздрава, в результате взрыва в порту Бейрута 2750 тонн аммиачной селитры погибли не менее 135 человек, около 5 тысяч ранены. Власти предупреждают, что по мере разбора завалов число жертв и пострадавших будет расти.

Многие страны мира, в том числе Россия, направили в Бейрут команды спасателей для оказания помощи и поиска оставшихся в живых.

По оценке мэрии Бейрута, ущерб от взрыва может составить от $10 млрд до $15 млрд. Без крыши над головой остались 300 тысяч человек. Средства на помощь в восстановлении города уже начали поступать от стран и организаций мира.