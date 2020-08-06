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В итальянских Альпах эвакуируют людей с курорта из-за таяния льда

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Италии в четверг эвакуируют несколько десятков человек в связи с угрозой таяния глыбы льда вследствие высоких температур на Монблане в Западной части Альп, передают местные СМИ.

Эвакуация проводится неподалеку от французской границы в регионе Валле-д'Аоста. Последствия таяния льда угрожают жителям небольшого курортного населенного пункта Курмайёр.

Накануне, 5 августа, мэр города Стефано Мизерокки распорядился эвакуировать жителей и туристов из района у подножия Монблана, перекрыв при этом дороги, ведущие в долину Валь Ферре. В четверг эвакуация началась, эвакуировали уже примерно 70 человек, включая туристов.

Монблан - самая высокая гора в Альпах, ее высота превышает 4800 метров.

Италия Альпы Курмайёр Стефано Мизерокки Монблан

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