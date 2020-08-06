Мировые лидеры горнодобычи договорились о новых стандартах контроля плотин

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшие горнодобывающие компании мира договорились о том, что будут следовать новым правилам, касающимся конфликта интересов при проверке плотин хвостохранилищ, сообщает The Wall Street Journal.

Глобальные стандарты по строительству и управлению включают принципы, направленные на улучшение независимости аудита безопасности сооружений, которые несут повышенную опасность.

Международный совет по горному делу и металлам (ICMM) привлек экспертов для разработки новых руководящих принципов после прорыва дамбы на руднике Corrego do Feijao компании Vale SA в бразильском штате Минас-Жерайс 25 января 2019 года. В результате этой аварии погибли 270 человек.

Проверку плотины перед аварией осуществляла германская TUV SUD, которая дважды выдала ей сертификат стабильности. Сотрудники германской компании, а также Vale несколько месяцев знали об опасном состоянии плотины. Однако TUV SUD выдала сертификат безопасности, опасаясь потерять контракты с Vale, одним из крупнейших клиентов.

TUV SUD выступала для Vale одновременно консультантом и инспекционной инстанцией. Кроме того, сотрудники компаний совместно писали исследовательские работы, выступали и общались на конференциях, что может говорить о тесных связях TUV SUD и Vale.

Бразильские власти заявили, что конфликт интересов стал одной из причин конструктивных дефектов, которые привели к обрушению дамбы.

Новые стандарты направлены на устранение потенциальных конфликтов интересов. В частности, теперь независимые аудиторы и проверяющие комиссии, нанимаемые для проверки безопасности конструкций, не должны принимать участия в проектировании, строительстве и эксплуатации плотин.

Тем не менее, эти правила не являются обязывающими. Кроме того, в них не содержится рекомендаций о запрете на тот тип плотин, что разрушилась в Бразилии. Они являются более дешевыми в строительстве, но критики считают их более нестабильными, отмечает WSJ.

ICMM – отраслевая организация, объединяющая более двадцати ведущих горнодобывающих компаний, включая Anglo American, Barrick Gold, BHP, Glencore, Rio Tinto, Sumitomo Metal Mining, Xstrata.