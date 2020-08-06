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Мировые лидеры горнодобычи договорились о новых стандартах контроля плотин

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшие горнодобывающие компании мира договорились о том, что будут следовать новым правилам, касающимся конфликта интересов при проверке плотин хвостохранилищ, сообщает The Wall Street Journal.

Глобальные стандарты по строительству и управлению включают принципы, направленные на улучшение независимости аудита безопасности сооружений, которые несут повышенную опасность.

Международный совет по горному делу и металлам (ICMM) привлек экспертов для разработки новых руководящих принципов после прорыва дамбы на руднике Corrego do Feijao компании Vale SA в бразильском штате Минас-Жерайс 25 января 2019 года. В результате этой аварии погибли 270 человек.

В миреОпубликовано видео момента прорыва дамбы в БразилииЧитать подробнее

Проверку плотины перед аварией осуществляла германская TUV SUD, которая дважды выдала ей сертификат стабильности. Сотрудники германской компании, а также Vale несколько месяцев знали об опасном состоянии плотины. Однако TUV SUD выдала сертификат безопасности, опасаясь потерять контракты с Vale, одним из крупнейших клиентов.

TUV SUD выступала для Vale одновременно консультантом и инспекционной инстанцией. Кроме того, сотрудники компаний совместно писали исследовательские работы, выступали и общались на конференциях, что может говорить о тесных связях TUV SUD и Vale.

Бразильские власти заявили, что конфликт интересов стал одной из причин конструктивных дефектов, которые привели к обрушению дамбы.

Новые стандарты направлены на устранение потенциальных конфликтов интересов. В частности, теперь независимые аудиторы и проверяющие комиссии, нанимаемые для проверки безопасности конструкций, не должны принимать участия в проектировании, строительстве и эксплуатации плотин.

Тем не менее, эти правила не являются обязывающими. Кроме того, в них не содержится рекомендаций о запрете на тот тип плотин, что разрушилась в Бразилии. Они являются более дешевыми в строительстве, но критики считают их более нестабильными, отмечает WSJ.

ICMM – отраслевая организация, объединяющая более двадцати ведущих горнодобывающих компаний, включая Anglo American, Barrick Gold, BHP, Glencore, Rio Tinto, Sumitomo Metal Mining, Xstrata.

ICMM Anglo American Barrick Gold BHP Glencore Rio Tinto Sumitomo Metal Mining Xstrata

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