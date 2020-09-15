BHP Group сократила вознаграждение своего гендиректора Майка Генри из-за коронавируса

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса, которая привела к росту расходов на ключевые проекты горнодобывающей BHP Group и сокращению добычи, негативно сказалась и на вознаграждении ее гендиректора Майка Генри.

Результаты финансового года, который завершился в июне 2020 года, частично из-за коронавируса оказались хуже целевых показателей, предусмотренных политикой вознаграждения гендиректоров BHP, отметила компания в годовом отчете.

Генри получил вознаграждение в размере $1,96 млн по итогам прошедшего фингода в дополнение к зарплате и другим выплатам, включая пенсионные отчисления, сумма которых в совокупности составила $941 тыс. Кроме того, Генри получил $3,17 млн в рамках долгосрочной программы поощрений в качестве вознаграждения за 2015 год, когда он еще возглавлял угольные операции BHP.

Генри является гендиректором BHP с 1 января 2020 года, в связи с чем его вознаграждение покрывает период с 1 января по 30 июня.

В августе BHP сообщила, что последствия пандемии коронавируса стоили ей $348 до уплаты налогов в минувшем фингоду. Эта сумма включает в себя расходы в размере $183 млн на перемещение сотрудников, введение мер выявления заболеваемости и повышение стандартов гигиены.

Комитет по вознаграждениям BHP решил, что, хотя пандемия COVID-19 была вне контроля менеджмента, связанные с ней прямые расходы компании и негативные последствия для объемов добычи должны оказать влияние на показатель рентабельности капитала, используемый в целях оценки эффективности работы топ-менеджеров.

Усилия Генри по обеспечению безопасности сотрудников получила высокую оценку комитета по вознаграждениям, что нашло отражение в вознаграждении CEO.