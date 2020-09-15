Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:57Заразились
на 15.09В России 1 073 849+5 529В мире 29 190 588+287 835

BHP Group сократила вознаграждение своего гендиректора Майка Генри из-за коронавируса

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса, которая привела к росту расходов на ключевые проекты горнодобывающей BHP Group и сокращению добычи, негативно сказалась и на вознаграждении ее гендиректора Майка Генри.

Экономический кризис

Результаты финансового года, который завершился в июне 2020 года, частично из-за коронавируса оказались хуже целевых показателей, предусмотренных политикой вознаграждения гендиректоров BHP, отметила компания в годовом отчете.

Генри получил вознаграждение в размере $1,96 млн по итогам прошедшего фингода в дополнение к зарплате и другим выплатам, включая пенсионные отчисления, сумма которых в совокупности составила $941 тыс. Кроме того, Генри получил $3,17 млн в рамках долгосрочной программы поощрений в качестве вознаграждения за 2015 год, когда он еще возглавлял угольные операции BHP.

Генри является гендиректором BHP с 1 января 2020 года, в связи с чем его вознаграждение покрывает период с 1 января по 30 июня.

В августе BHP сообщила, что последствия пандемии коронавируса стоили ей $348 до уплаты налогов в минувшем фингоду. Эта сумма включает в себя расходы в размере $183 млн на перемещение сотрудников, введение мер выявления заболеваемости и повышение стандартов гигиены.

Комитет по вознаграждениям BHP решил, что, хотя пандемия COVID-19 была вне контроля менеджмента, связанные с ней прямые расходы компании и негативные последствия для объемов добычи должны оказать влияние на показатель рентабельности капитала, используемый в целях оценки эффективности работы топ-менеджеров.

Усилия Генри по обеспечению безопасности сотрудников получила высокую оценку комитета по вознаграждениям, что нашло отражение в вознаграждении CEO.

Хроника 27 января – 15 сентября 2020 годаЭкономический кризис
BHP Group Майк Генри коронавирус

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

Навальный опубликовал свое фото из больницы

Навальный попал в больницу

Нарышкин заявил, что Навальный покинул Омск без признаков отравления

Нарышкин заявил, что Навальный покинул Омск без признаков отравления

Что случилось этой ночью: вторник, 15 сентября

Politico увидела фото самолетов РФ в предвыборной рекламе Трампа

Politico увидела фото самолетов РФ в предвыборной рекламе Трампа

NYT узнала о планах Навального вернуться в РФ после выздоровления

Разведка США до сих пор не подтвердила версию о выплатах РФ талибам

Под Киевом произошел взрыв на газопроводе

Трамп назвал сомнительной научную позицию по климатическим изменениям

Трамп назвал сомнительной научную позицию по климатическим изменениям

Что произошло за день: понедельник, 14 сентября

В кислотных облаках Венеры нашли намеки на жизнь

В кислотных облаках Венеры нашли намеки на жизнь
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');