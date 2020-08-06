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Мужчина захватил заложников во французском Гавре

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Вооруженный пистолетом неизвестный захватил в четверг семерых заложников в отделении одного из банков во французском городе Гавре, сообщает BFMTV.

Двое к этому моменту уже освобождены. Сообщений о пострадавших не поступало. На месте работает спецназ, территория вокруг места происшествия оцеплена.

Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на полицейский источник, 34-летний захватчик известен сотрудникам правоохранительных органов по отклонениям в психике, а также по фактам уголовных преступлений. В свою очередь канал RTL передал, что спецслужбы считают его радикализировавшимся исламистом.

Требования захватившего заложников, по данным СМИ, связаны с Палестиной. По сообщению канала RTL, он требует "освободить палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле", а также, чтобы палестинцы моложе 40 лет могли быть допущены на Храмовую гору.

Газета Le Figaro уточняет, что отделение банка находится вблизи городского комиссариата полиции. На операцию мобилизованы все полицейские силы города.

Франция Гавр

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