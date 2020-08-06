Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51Заразились
на 06.08В России 871 894+5 267В мире 18 810 392+270 273

Захвативший отделение банка в Гавре освободил еще одного заложника

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Из шести заложников, захваченных в четверг вооруженным человеком в отделении банка во французском городе Гавре, под его контролем осталось трое, сообщил телеканал BFMTV.

Как сообщалось, вооруженный пистолетом человек, известный полиции своей психической неуравновешенностью и уголовными преступлениями, захватил шестерых заложников в отделении одного из банков Гавра.

Ранее захватчик освободил одного заложника. Второму, по данным BFMTV, удалось убежать. Незадолго до 20:00 (21:00 по Москве) преступник освободил еще одного.

Корреспондент телеканала LCI сообщил с места события, что выстрелы пока не раздавались, с захватившим заложников ведутся переговоры.

По данным СМИ, он требует "освободить палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле", а также, чтобы палестинцы моложе 40 лет могли быть допущены на Храмовую гору.

Газета Le Figaro уточняет, что отделение банка находится вблизи городского комиссариата полиции. На операцию мобилизованы все полицейские силы города.

Франция Гавр

Новости по теме

Новости

Twitter пометит значком аккаунты правительственных лиц и госСМИ

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Белоруссия получила от Украины сигнал о проникновении "боевиков" с юга

Взрывы в Бейруте

Макрон созовет донорскую конференцию в помощь Ливану

Макрон созовет донорскую конференцию в помощь Ливану

Мужчина захватил заложников во французском Гавре

Лукашенко заявил о финансировании Бабарико и Цепкало из России

США пригрозили порту в ФРГ санкциями в связи с "Северным потоком 2"

Лукашенко заявил об "определенном напряжении" в отношениях с Путиным

Черногория снимет ограничения на въезд для россиян с 7 августа

Черногория снимет ограничения на въезд для россиян с 7 августа

В баварском Фильзеке посчитали убытки от вывода войск США

Пандемия коронавируса

Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');