Захвативший отделение банка в Гавре освободил еще одного заложника

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Из шести заложников, захваченных в четверг вооруженным человеком в отделении банка во французском городе Гавре, под его контролем осталось трое, сообщил телеканал BFMTV.

Как сообщалось, вооруженный пистолетом человек, известный полиции своей психической неуравновешенностью и уголовными преступлениями, захватил шестерых заложников в отделении одного из банков Гавра.

Ранее захватчик освободил одного заложника. Второму, по данным BFMTV, удалось убежать. Незадолго до 20:00 (21:00 по Москве) преступник освободил еще одного.

Корреспондент телеканала LCI сообщил с места события, что выстрелы пока не раздавались, с захватившим заложников ведутся переговоры.

По данным СМИ, он требует "освободить палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле", а также, чтобы палестинцы моложе 40 лет могли быть допущены на Храмовую гору.

Газета Le Figaro уточняет, что отделение банка находится вблизи городского комиссариата полиции. На операцию мобилизованы все полицейские силы города.