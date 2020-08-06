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Twitter пометит значком аккаунты правительственных лиц и госСМИ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Twitter введет новое оформление аккаунтов ключевых правительственных лиц и государственных СМИ, он их пометит специальным значком и надписью, сообщила в четверг соцсеть в своем блоге.

"Мы полагаем, что это важный шаг для того, чтобы люди, когда они видят аккаунт из другой страны, на котором обсуждаются геополитические вопросы, понимали его национальную принадлежность и были лучше проинформированы о том, кого он представляет", - говорится в блоге компании.

Нововведение в первую очередь коснется пяти постоянных членов СБ ООН – США, Великобританию, Китай, Францию и Россию. Рядом с правительственными твиттер-аккаунтами этих государств будут изображены значки с трибуной и микрофоном, рядом с изображением будет помещена надпись "Правительственный аккаунт".

При этом отмечается, что новое оформление затронет аккаунты не всех политических деятелей, а только тех, кто участвует в международных отношениях, например, министров иностранных дел и послов. Более того, не будут помечены личные аккаунты глав государств, поскольку эти аккаунты широко известны, получают внимание от СМИ, а также о них хорошо осведомлена широкая общественность.

Аккаунты государственных СМИ также получат такие значки, рядом с которыми будет надпись "Государственное СМИ". Надписи появятся как у названия аккаунта, так и у отдельных публикаций этого аккаунта в твиттере. Однако такое оформление появится лишь у тех СМИ, "в которых государство осуществляет контроль над редакционным контентом посредством финансовых ресурсов, прямого или косвенного политического давления, и/или контроля над производством и распространением" информации.

В блоге Twitter отмечается, что в число таких аккаунтов не входят аккаунты СМИ, финансируемых государством, но при этом имеющих редакционную независимость. Например, британская телерадиокорпорация BBC не попадает в список аккаунтов, к которым будет применено новое оформление.

Как сообщает агентство Bloomberg, Twitter не опубликовал полного списка государственных СМИ. При этом представитель соцсети подтвердил, что в него попадают российский телеканал RT (Russia Today), российское агентство Sputnik и китайское агентство "Синьхуа".

Twitter является площадкой, на которой главы государств и другие высокопоставленные лица публикуют официальные заявления. Компания уже использует систему верификации для подтверждения достоверности данных аккаунтов пользователей высокого уровня, однако эти верификационные значки - синие галочки - не несут за собой информации о том, кем именно является владелец аккаунта.

Twitter

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