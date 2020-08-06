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Захватчик отделения банка в Гавре отпустил еще одного заложника

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Из шести захваченных в четверг в отделении банка во французском городе Гавре заложников вооруженный преступник теперь удерживает только одного последнего - служащую банка, сообщили французские СМИ.

Переговорщики спецназа продолжают убеждать захватчика прекратить этот инцидент. По данным телеканала BFMTV, правоохранители видят основания считать, что захвативший заложников хотел таким образом прославиться.

Как сообщалось, вооруженный пистолетом человек, известный правоохранителям своей психической неуравновешенностью и рядом уголовных преступлений, захватил шестерых заложников в отделении одного из банков Гавра.

Ранее захватчик уже освободил трех заложников, и еще одному удалось убежать.

Требования преступника, отмечают СМИ, маловразумительные. В частности, он требовал "освободить палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле", а также, чтобы палестинцы моложе 40 лет могли быть допущены на Храмовую гору.

Франция

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