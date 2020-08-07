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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:24Заразились
на 07.08В России 871 894+0В мире 19 089 364+278 972

Число заразившихся СOVID-19 в мире превысило 19 млн человек

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса число инфицированных в мире по состоянию на 8:00 пятницы по московскому времени достигло 19 089 364 человек, увеличившись за сутки на 336 447, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным на 8:00 четверга суточный прирост выявленных заболевших составлял 272 917.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 714 744 против 706 761 по состоянию на утро четверга.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

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В Соединенных Штатах суммарно выявлено 4 883 582 заболевших, (прирост за сутки на 59 692), скончались 160 104 (рост на 1 855), излечились почти 1,6 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 912 212 (рост на 53 139), умерли 98 493 (рост на 1 237), вылечились 2,23 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За сутки число заразившихся там выросло более чем на 60 тыс. и достигло 2 027 074, число летальных исходов за сутки увеличилось на 886 случаев - до 41 585, выздоровели более 1,37 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 50 517 человек, суточный прирост составил 819, заразились почти 462 690, поправились более 365 тыс человек.

По информации Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 92,1. В США на 1 млн населения скончались 492 человека, в Бразилии - 464, в Индии - 30, в Мексике - 391.

Хроника коронавируса. Август.

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Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-195 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.
Хроника 09 января – 07 августа 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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