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РФ выдала Армении бывшего депутата, обвиняемого в разбое

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона выдала Армении объявленного страной в розыск по делу о разбое бывшего депутата армянского парламента Левона Саркисяна, сообщил в пятницу советник генпрокурора республики Гор Абраамян.

"В результате сотрудничества генеральных прокуратур Армении и России, при содействии МИД Армении группа оперативных сотрудников полиции Армении 6 августа доставила в республику разыскиваемого правоохранительными органами Левона Саркисяна", - написал Абраамян в фейсбуке.

25 ноября 2019 года сообщалось, что российский суд арестовал Саркисяна, который был объявлен в розыск на родине по делу о разбое. Бывший армянский депутат был задержан в России 21 ноября того же года.

Дело Саркисяна

По данным армянской полиции, Саркисян был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "разбой, совершенный в целях хищения имущества в особо крупных размерах организованной группой" и "участие в преступном сообществе".

В 2009 году Служба национальной безопасности Армении заявила о раскрытии преступлений, совершенных членами преступного сообщества, созданного учредителем ООО "Город обуви" Арой Карапетяном и бывшим начальником одного из отделений полиции Еревана Арменом Никогосяном.

СНБ тогда сообщила, что заказчиком разбойного нападения на особняк экс-главы Государственного таможенного комитета республики Армена Аветисяна в октябре 2008 года был Левон Саркисян, который являлся депутатом парламента в 1999-2007 годах.

Армения Левон Саркисян Гор Абраамян

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