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Доказана невозможность предотвратить депрессию приемом витамина D3

Доказана невозможность предотвратить депрессию приемом витамина D3
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Исследователи из США установили, что длительный прием витамина D3 не может предотвратить депрессию, сообщается в публикации журнала Американской медицинской ассоциации (JAMA Network Open).

В ходе эксперимента, который длился более пяти лет и в котором участвовали 18 353 мужчины и женщины старше 50 лет, половина из них получала витамин D3 и омега-3, половина - плацебо. При этом у 16,7 тыс. пациентов депрессии в анамнезе не было, у 1679 человек был риск рецидива, но в течение двух лет перед началом исследования они от депрессии не лечились.

Отмечается, что низкий уровень в крови активного метаболита витамина D3 - 25-гидроксихолекальциферола - обычно связывался с более высоким риском депрессии у людей старшего возраста, но долгосрочных крупномасштабных исследований по этому поводу не проводилось.

"Никаких существенных различий между группами лечения в отношении изменения показателей настроения с течением времени не наблюдалось", - говорится в публикации.

Более того, не различался у групп и риск возникновения депрессий: отмечены 609 депрессий или значимых симптомов депрессии в "группе витамина D" и 625 - в "группе плацебо".

"Среди взрослых в возрасте 50 лет и старше без клинически значимых депрессивных симптомов на исходном уровне лечение витамином D3 по сравнению с плацебо не привело к статистически значимой разнице в частоте и рецидивах депрессии или клинически значимых депрессивных симптомах или к изменению в оценки настроения за средний период наблюдения более пяти лет. Эти данные не подтверждают использование витамина D3 у взрослых для предотвращения депрессии", - резюмировали ученые.

депрессия

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