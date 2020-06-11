СК проверит, как жил в Череповце ребенок, которого в Швеции изъяли из-за депрессии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следователи Вологодской области проверят условия жизни и воспитания ребенка, которого после переезда с матерью в Швецию изъяли из семьи из-за диагноза "депрессия".

"Согласно сообщениям средств массовой информации, у ребенка в период пребывания семьи в Череповце выявлено заболевание. При дополнительном обследовании девочки в Швеции медиками поставлен иной диагноз, на основании которого ребенка социальные службы зарубежной страны изъяли из семьи", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, мать ребенка - россиянка Елена Шишина - родилась в Череповце, но с 2002 года живет в Швеции со своим мужем. У женщины и ее годовалой дочери два гражданства - российское и шведское. Шишина рассказывает, что у её ребёнка были проблемы с пищеварением, но врачи в Швеции, обследовав девочку, сказали, что она здорова. Тогда в 2019 году женщина съездила с ней в Череповец, где медики определили, что у девочки аллергия на лактозу. После обследования Елена с дочкой вернулась обратно в Стокгольм и наблюдалась у местного гастроэнтеролога. Шведские врачи, по словам Шишиной, отказались читать заключения российских коллег и вместо этого поставили девочке диагноз "депрессия". Позже, 1 июня 2020 года, соцслужбы Швеции забрали у женщины ребенка.

Проверку поручили сотрудникам следственного отдела по Череповцу СУ СК РФ по Вологодской области. Следователям предстоит детально проверить условия жизни и воспитания ребенка в период пребывания семьи в Вологодской области, изучить медицинскую документацию и дать юридическую оценку сложившейся на территории региона ситуации.

Кроме того, уполномоченным по правам ребенка в Вологодской области решается вопрос об оказании женщине необходимой правовой помощи и юридической поддержки.

"Материалы процессуальной проверки могут сыграть в этом свою положительную роль в случае установления факта благоприятных условий жизни малолетнего ребенка в период нахождения его в Череповце", - отмечают в управлении СКР.