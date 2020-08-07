В Одессе сочли безопасным груз 10 тыс. тонн аммиачной селитры в порту

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Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Морской порт "Пивденный" (ранее - "Южный", Одесская обл.) хранит на причалах 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры, которая не является взрывоопасной, сообщила администрация морпорта в фейсбуке.

Там напомнили, что после разрушительного взрыва в Бейруте появились сообщения, что на одном из причалов одесского порта под открытым небом сохраняется 10 тыс. тонн аммиачной селитры. "Администрация морского порта "Пивденный" официально опровергает эту информацию, так как она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Администрация, в частности, уточняет, что аммиачная селитра, которая хранится в порту, фасована в биг-бегах, что гарантирует соблюдение всех технологических требований.

Кроме того, по обнародованной информации, перевалка такого груза осуществляется в соответствии с общемировыми международными морскими правилами перевозки опасных грузов.

"Опасность представляет перевалка аммиачной селитры навалом. Однако такой способ перевалки в порту "Пивденный" никогда не применялся", - подчеркнули в администрации.

Мощные взрывы, о которых упоминает администрация порта, произошли во вторник, 4 августа, в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной ЧП стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

На данный момент сообщается о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова, ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.