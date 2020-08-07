Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Черечня арестован на 10 суток
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил, что руководителю его предвыборного штаба Николаю Лысенкову назначили 10 суток ареста.
В пятницу утром Лысенкова милиция забрала с избирательного участка Столбцовского избирательного округа, где он был наблюдателем. Ему инкриминировали статью 23.34 КоАП "Организация несанкционированного массового мероприятия".
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа.