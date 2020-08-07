Догнавший кабана-воришку берлинец произвел фурор на нудистском пляже

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Загоравший на нудистском пляже житель Берлина был вынужден догонять дикого кабана, который украл его сумку с ноутбуком.

Как сообщает The Guardian, мужчина не успел одеться и побежал за кабаном и двумя маленькими кабанятами без одежды к удивлению других отдыхающих.

Инцидент произошел на озере Тойфельзее на западе Берлина. Как пишет The Guardian, дикий кабан, вероятно, увидел, как другие отдыхающие ели пиццу, и схватил первую попавшуюся сумку в надежде найти в ней пищу. В сумке был ноутбук и другие ценные вещи, поэтому обнаженный мужчина погнался за животным.

Кабану пришлось притормозить, когда он наткнулся на коробку, в этот момент преследователь подошел ближе, похлопал и постучал по земле палкой. Животное бросило сумку и скрылось, а голый бегун удостоился аплодисментов свидетелей.

Запечатлевшая погоню очевидица сообщила, что мужчина разрешил ей опубликовать снимки.