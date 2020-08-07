Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28Заразились
на 07.08В России 877 135+5 241В мире 19 097 149+286 757

В Италии резко увеличилось число заражений коронавирусом

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Италии в пятницу резко возросло количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По сравнению с четвергом показатель за сутки увеличился на 38%, пишет в пятницу британское издание The Guardian.

Сообщается, что в стране за прошедшие сутки зафиксировано 522 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такого высокого суточного прироста в стране не фиксировалось с конца мая.

Около трети подтвержденных случаев инфицирования приходится на северо-восточный регион Венето, где за день было проведено почти 16,5 тыс. тестов на наличие инфекции.

Глава администрации Венето Лука Дзайя заявил, что новые случаи инфицирования были обнаружены у жителей, которые недавно побывали, в том числе, в отпусках в Испании, в Перу, на Мальте, в Хорватии и в Греции.

"Каждый должен решить, куда он хочет поехать в отпуск, но верно и то, что мы уже пару недель мы фиксируем увеличение числа пациентов, которые заразились во время отпуска", - добавил Лука Дзайя.

Италия долгое время лидировала в списке европейских стран по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 7 августа в стране почти 250 тыс. человек заразились COVID-19. Более 35,1 тыс. пациентов умерли от последствий заражения вирусом, более 201 тыс. – полностью вылечились.

Италия коронавирус

Новости

Что произошло за день: пятница, 7 августа

В Индии 14 человек погибли после выкатывания самолета за пределы ВПП

В Индии 14 человек погибли после выкатывания самолета за пределы ВПП

В Белоруссии задержали трех журналистов телеканала "Настоящее время"

В Индии самолет при посадке выкатился за пределы ВПП и развалился

США ввели санкции против главы администрации Гонконга

США ввели санкции против главы администрации Гонконга

Политтехнолога Шклярова обвинили в Белоруссии в подготовке беспорядков

Политтехнолога Шклярова обвинили в Белоруссии в подготовке беспорядков

Украина завела дела на 100 иностранцев за военные действия в Донбассе

Пандемия коронавируса

В ФРГ пройдет первый концерт с тысячами зрителей с начала пандемии

Экономический кризис

В ЦБ спрогнозировали возвращение мировой экономики к докризисным уровням к 2023 году

В ЦБ спрогнозировали возвращение мировой экономики к докризисным уровням к 2023 году

В Одессе сочли безопасным груз 10 тыс. тонн аммиачной селитры в порту

В Одессе сочли безопасным груз 10 тыс. тонн аммиачной селитры в порту
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');