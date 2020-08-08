В трех графствах Ирландии объявлен карантин из-за вспышки COVID-19

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирландии Микал Мартин из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом объявил о введении двухнедельного карантина в трех ирландских графствах - Лауте, Оффали и Килдаре, пишет The Guardian.

В обращении к народу ирландский премьер отметил, что вирус все еще представляет собой "глубокую и неотложную угрозу".

Утвержденные правила будут включать в себя ограничения на передвижение по округам, за исключением поездок на работу и других неотложных переездов. Рестораны и пабы в графствах смогут работать только на вынос, доставку и предлагать ограниченное число посадочных мест на открытом воздухе. В Лауте, Оффали и Килдаре также будут закрыты крытые развлекательные и спортивные площадки, кинотеатры, театры, музеи, галереи и игровые залы.

Посещение тюрем, больниц первой медицинской помощи и домов престарелых будет также приостановлено.

Мартин призвал граждан совершать поездки в упомянутые графства только по срочной необходимости, связанной с работой.

По состоянию на 7 августа в Ирландии коронавирусом заразились по меньшей мере 26,5 тыс. человек. 1772 пациента с подтвержденным COVID-19 умерли, 23,3 тыс. - вылечились.