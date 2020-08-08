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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28Заразились
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В трех графствах Ирландии объявлен карантин из-за вспышки COVID-19

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирландии Микал Мартин из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом объявил о введении двухнедельного карантина в трех ирландских графствах - Лауте, Оффали и Килдаре, пишет The Guardian.

Пандемия коронавируса

В обращении к народу ирландский премьер отметил, что вирус все еще представляет собой "глубокую и неотложную угрозу".

Утвержденные правила будут включать в себя ограничения на передвижение по округам, за исключением поездок на работу и других неотложных переездов. Рестораны и пабы в графствах смогут работать только на вынос, доставку и предлагать ограниченное число посадочных мест на открытом воздухе. В Лауте, Оффали и Килдаре также будут закрыты крытые развлекательные и спортивные площадки, кинотеатры, театры, музеи, галереи и игровые залы.

Посещение тюрем, больниц первой медицинской помощи и домов престарелых будет также приостановлено.

Мартин призвал граждан совершать поездки в упомянутые графства только по срочной необходимости, связанной с работой.

По состоянию на 7 августа в Ирландии коронавирусом заразились по меньшей мере 26,5 тыс. человек. 1772 пациента с подтвержденным COVID-19 умерли, 23,3 тыс. - вылечились.

Хроника коронавируса. Август.

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В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.6 августа. Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-19.6 августа. Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.6 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.5 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.
Ирландия Коронавирус

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