Порядка 160 тыс. человек пересекли границу с Абхазией после открытия

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сочинская таможня отмечает рост числа людей, пересекающих российско-абхазскую границу в обе стороны.

Как рассказала "Интерфаксу" в субботу ее главный государственный таможенный инспектор Марина Жупанова, "с 1 по 7 августа таможенный контроль осуществлен в отношении порядка 160 тыс. физических лиц и 32 тыс. единиц транспорта, проследовавших через границу с Абхазией в обоих направлениях".

Она отметила, что среди транспортных средств - порядка 30 тыс. легковых автомобилей, 1,2 тыс. автобусов и 1,3 тыс. грузовиков.

Жупанова подчеркнула, что в сутки в среднем границу пересекает до тридцати тысяч человек и шести тысяч транспортных средств.

Она добавила, что за последние сутки российско-абхазскую границу пересекли более 33 тыс. человек и 6,5 тыс. единиц транспорта.

Ранее сообщалось, что 1 августа были сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, действовавшие из-за пандемии коронавируса.