В Абхазии у российского туриста выявили коронавирус

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - У одного из российских туристов, прибывших в Абхазию на отдых, диагностирован COVID-19, сообщает в субботу оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

По его данным, турист вывезен для прохождения лечения в одну из больниц Краснодарского края.

За прошедшие сутки в Абхазии выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего за время пандемии в республике зарегистрировали 134 человека с COVID-19. 38 человек выздоровели, трое скончались. В настоящее время лечение в больницах проходят 42 человека.

Как сообщалось, 1 августа были сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, действовавшие из-за пандемии коронавируса.

В этот же день министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия сообщил журналистам, что заболевшие коронавирусом в республике российские туристы будут оправлены на лечение в Россию, при этом первоначальную неотложную помощь заразившимся будут оказывать абхазские медики.

3 августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав России готовится оказывать помощь туристам в случае, если они заразятся коронавирусом в Абхазии.

В субботу Сочинская таможня сообщила, что порядка 160 тыс. человек пересекли российско-абхазскую границу за неделю после открытия.