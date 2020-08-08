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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:00Заразились
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В Абхазии у российского туриста выявили коронавирус

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - У одного из российских туристов, прибывших в Абхазию на отдых, диагностирован COVID-19, сообщает в субботу оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

По его данным, турист вывезен для прохождения лечения в одну из больниц Краснодарского края.

За прошедшие сутки в Абхазии выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего за время пандемии в республике зарегистрировали 134 человека с COVID-19. 38 человек выздоровели, трое скончались. В настоящее время лечение в больницах проходят 42 человека.

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Как сообщалось, 1 августа были сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, действовавшие из-за пандемии коронавируса.

В этот же день министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия сообщил журналистам, что заболевшие коронавирусом в республике российские туристы будут оправлены на лечение в Россию, при этом первоначальную неотложную помощь заразившимся будут оказывать абхазские медики.

3 августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав России готовится оказывать помощь туристам в случае, если они заразятся коронавирусом в Абхазии.

В субботу Сочинская таможня сообщила, что порядка 160 тыс. человек пересекли российско-абхазскую границу за неделю после открытия.

Хроника коронавируса. Август.

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В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.6 августа. Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-19.6 августа. Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.6 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.5 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.
Абхазия Коронавирус

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