Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips на фоне подъема внешних фондовых площадок и дорожающей нефти, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,1-0,3%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2976,49 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1271,97 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар стоит 73,88 рубля (+0,15 рубля), золото выросло до $2039,2 за тройскую унцию (+0,6%).

Подорожали рублевые акции "АЛРОСА" (+1,1%), "Татнефти" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Ростелекома" (+0,6% и +0,7% "префы"), "РусАла" (+0,6%), Сбербанка (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%).

Просели бумаги "Мосбиржи" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,3%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в понедельник возможно некоторое повышение по индексу РТС - падение числа буровых в США и заявление Saudi Aramco о прогнозируемом восстановлении спроса оказали поддержку котировкам нефтяных фьючерсов, что может дать основания для восстановления спроса на бумаги нефтегазовых компаний, вес которых в индексе РТС составляет примерно 41%. На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция доллара вниз на фоне повышения цен на нефть, но о возможности сильного движения говорить преждевременно.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в начале торгов возможно преобладание покупок в российских акциях.

Рост заболеваемости коронавирусом и ухудшение отношений США и Китая

В рамках предстоящей недели риски для мировых рынков остаются прежними. Активизация заболеваемости коронавирусом в Европе и Азии, где в некоторых странах речь идет о второй волне пандемии, ведет к восстановлению карантинных ограничений, что будет сдерживать восстановление экономик этих регионов.

Плюс к этому, высокие темпы роста заболеваемости в США, даже при отсутствии ужесточения карантинных мер, могут способствовать снижению экономической активности в стране, что негативно скажется на траектории американского ВВП. Количество случаев заражения в США уже превысило 5 млн человек, а темпы роста числа заражений, хоть и отошли от максимальных значений, продолжают оставаться в районе 55-60 тыс. человек в сутки.

Вторым фактором продолжают выступать отношения между США и Китаем. Рост напряженности между странами и давление, оказываемое со стороны Вашингтона на китайские компании, могут привести к эскалации конфликта, что в итоге повысит шансы на введение пошлин на китайские товары в Штатах, а значит, и на негативное влияние конфликта на мировую торговлю и на динамику мировой экономики.

В Азии в понедельник основные площадки демонстрируют подъем, растут фьючерсы на основные американские индексы и нефть (Brent вновь поднялась в район $45 за баррель). Тем не менее, маловероятно, что индекс МосБиржи сможет протестировать и преодолеть уровень 3000 пунктов. Скорее всего, он удержит позиции в диапазоне 2950-3000 пунктов. В ходе торгов не исключено ухудшение внешней конъюнктуры, что может привести к компенсации утреннего роста и откату индекса МосБиржи.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник можно назвать нейтральным или слабо позитивным. Азиатские рынки преимущественно растут, повышаются котировки нефти. Улучшение ситуации с ценами производителей в Китае может говорить о дальнейшем улучшении спроса на промышленную продукцию, что также позитивно и для сырьевого рынка. Российские индексы утром могут подрасти, а рубль воспользуется дорожающей нефтью для укрепления позиций против американской валюты.

На выходных глава Saudi Aramco Амин Нассер отметил активное восстановление спроса в азиатском регионе. Ирак обещал дополнительное сокращение производства на 400 тыс. б/с в период августа и сентября, чтобы компенсировать свою слабую дисциплину в предыдущие месяцы. В конце прошлой неделе Baker Hughes сообщила, что число активных нефтяных буровых в США сократилось еще на 4 единицы (до 176 штук). Таким образом, текущие цены пока не способствуют тому, чтобы производство в США активно восстанавливалось, отмечает Кочетков.

В США в пятницу, 7 августа, индексы показали смешанную динамику: выросли Dow Jones (+0,2%) и S&P 500 (+0,1%), снизился Nasdaq (-0,9%).

Лидеры демократов в Конгрессе и администрация президента США Дональда Трампа не сумели договориться по поводу нового пакета стимулирующих мер для помощи американской экономике в период пандемии коронавируса.

Указы Трампа по поводу TikTok и WeChat

Трейдеры также сосредоточили внимание на растущей напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном после того, как президент Трамп подписал указы, запрещающие сделки с двумя китайскими компаниями.

Указы направлены на устранение того, что Вашингтон считает угрозами, исходящими от приложения для соцсетей TikTok и мобильного приложения WeChat. Президент США запрещает по истечении 45 дней после даты публикации указов любые сделки с компаниями Tencent Holdings, связанной с WeChat, и ByteDance Ltd. (владелец TikTok).

Опубликованные в пятницу статданные указали на более существенный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в США. Количество рабочих мест в американской экономике в июле увеличилось на 1,763 млн при прогнозах роста на 1,6 млн (темпы роста числа рабочих мест замедлились по сравнению с июнем, когда они составили рекордные 4,791 млн), а безработица сократилась до 10,2% при ожидавшемся снижении до 10,5% с июньских 11,1%.

Хотя инвесторы продолжают надеяться, что экономика США получит поддержку в виде государственных расходов, их беспокоит, что данные о росте числа рабочих мест в прошлом месяце могут привести к тому, что Конгресс не будет торопиться с принятием новых мер.

В понедельник в Азии динамика индексов также смешанная (биржи Японии в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня гор, китайский Shanghai Composite подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,1%) в ожидании итогов торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином на этой неделе.

США в пятницу ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом, сообщило в пятницу министерство финансов Соединенных Штатов.

Инфляция в КНР в июле ускорилась до максимальных с апреля 2,7% с 2,5% месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление КНР. При этом аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен в июле на 2,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Падение цен производителей в Китае в июле было отмечено по итогам шестого месяца подряд и составило 2,4% в годовом выражении по сравнению с 3% в июне. Консенсус-прогноз экспертов предполагал снижение показателя на 2,5%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены растут на фоне известий о подписании президентом США Дональдом Трампом указов для продления ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса после того, как Белый дом и демократы не сумели достичь соглашения по поводу нового пакета стимулирующих мер; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $44,6 за баррель (+0,5% и -1,5% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $41,54 за баррель (+0,8% и -1,7% в пятницу).

Один из указов Трампа частично возвращает дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Согласно указу, выплаты, которые составят $400 в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

В центре внимания нефтяного рынка на этой неделе будут переговоры США и Китая о торговле, на которых, как ожидается, будет обсуждаться импорт Китаем энергоносителей.