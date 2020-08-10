На Кирибати приподнимут острова из-за повышения уровня океана

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Власти тихоокеанского государства Кирибати планируют приподнять острова в рамках борьбы с повышением уровня океана, сообщило в понедельник британское издание The Guardian со ссылкой на президента страны Танети Маамау.

"Уже существуют планы приподнять атолл Тарава, на котором находится одноименная столица островного государства. Для этого будет использован материал из лагуны. В стратегию развития на 20 лет Кирибати внесен план по приобретению земснарядов (судна, которые используются для углубления дна в водоемах - ИФ), которые помогут в этих усилиях ", - сказал Маамау.

Он добавил, что Кирибати ведет работу с Институтом исследования воды и атмосферы в Новой Зеландии с целью разработки стратегии по защите прибрежных районов тихоокеанского государства. По словам Маамау, стратегия все еще находится на стадии разработки, но в ней четко указано, что поднятие островов - это дальнейший путь в борьбе с изменением климата.

Как сообщает издание, профессор Пол Кенч из университета Саймона Фрезера в Канаде посоветовал президенту Кирибати решить проблему наводнений в Тараве путем замены дамбы, размыв которой может вызвать эрозию, на высокую мостовую дорогу, которая будет проходить через весь атолл. Предполагается, что этот проект может финансировать Китай, у которого уже есть опыт строительства аналогичных объектов.