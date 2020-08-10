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В Армении школьные занятия возобновятся с 15 сентября

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Власти Армении приняли решение возобновить занятия в школах республики с середины сентября.

"Принято решение возобновить учебные занятия с 15 сентября в общеобразовательных школах, детсадах, колледжах, музыкальных школах, центрах искусств", - написал в фейсбуке министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

По его словам, в течение недели будет принято решение по высшим учебным заведениям.

Работа всех учебных заведений Армении была приостановлена с 13 марта из-за COVID-19. Последние несколько дней в стране наблюдается спад распространения коронавируса. За последние сутки инфекция была выявлена у 23 человек.

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