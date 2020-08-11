Глава Минтранса Таджикистана попытался покончить с собой

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министр транспорта Таджикистана Худоёрзода Худоёр пытался совершить самоубийство, но медики спасли ему жизнь, сообщает во вторник пресс-центр Генпрокуратуры республики.

"11 августа примерно в 5:00 на почве семейного конфликта министр транспорта Таджикистана Худоёрзода Худоёр пытался покончить с собой в собственном доме", - говорится на сайте ведомства.

"Супруга Худоёрзода, его сын, дочь и невестка, которые находились в доме, оказали ему первую медицинскую помощь. Худоёрзода госпитализирован в государственное медицинское учреждение "Истиклол" города Душанбе", - отмечает Генпрокуратура.

Министру сделали операцию, его состояние оценивается как удовлетворительное. Худоёр находится под наблюдением медперсонала.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.