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Южная Корея построит свой первый авианосец

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Южная Корея в 2021 году приступит к строительству первого собственного авианосца. Об этом сообщил в среду американский телеканал CNN со ссылкой на министерство обороны страны.

"Авианосец водоизмещением 30 тыс. тонн будет способен доставлять солдат, оборудование и различные материалы и будет оснащен истребителями с вертикальным взлетом", - цитирует канал сообщение оборонного ведомства Южной Кореи.

"Благодаря ему Южная Корея сможет эффективнее предотвращать угрозы на море", - отмечается в пресс-релизе.

По данным CNN, ожидается, что Южная Корея закупит американские истребители F-35B, которым необходима укороченная взлетная полоса, и которые имеют возможность приземляться вертикально.

Предположительную стоимость строительства этого авианосца Южная Корея не разгласила.

Южная Корея

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