Задержанного в Бресте журналиста Tut.by Коршунова отпустили из милиции

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Корреспондента портала Tut.by в Бресте отпустили. При задержании он был в жилете СМИ, однако его избили, а технику изъяли.

"Корреспондента TUT.BY в Бресте Станислава Коршунова отпустили. По словам представителей милиции Бреста, нашего корреспондента перепутали с другим человеком – подозреваемым по уголовному делу об организации массовых беспорядков. Об этом ему стало известно сегодня при освобождении. При задержании Станислав был в жилете с надписью TUT.BY, его били", - говорится в сообщении.

Корреспондента жестко задержали вечером 11 августа перед началом акции протеста, которую он планировал освещать. По словам очевидцев, целенаправленно к нему бросились около 10 омоновцев.

"Сорвали с шеи бейдж со служебным удостоверением и фотоаппарат, со спины – рюкзак с техникой. Били резиновыми дубинками по ногам и пояснице", - рассказал Коршунов.

Корреспондента Tut.by, по его словам, с другими задержанными отвезли и бросили в гараж Ленинского РОВД Бреста. Там задержанные провели три часа, после этого Коршунова и некоторых других отправили в камеру. При досмотре ему сказали, что он задержан по административной статье 23.34 об участии в несанкционированном массовом мероприятии.

В сообщении Tut.by говорится, что ночь и следующий день Коршунов провел в камере с еще пятью задержанными. Потом сотрудники милиции перед ним извинились, сказав, что перепутали его с другим человеком, "вернули шнурки и отпустили". Вся техника – фотоаппаратура, смартфон и смарт-часы – были изъяты и отправлены в Следственный комитет.

Ранее начальник УВД Бреста в ответ на возмущение журналистов на пресс-конференции обстоятельствами задержания Коршунова заявил: "Никаких облав на журналистов не проводится вообще. Если ваш коллега задержан (а судя по вопросу, вы обладаете такой информацией), значит, во время нахождения на проведении массовых мероприятий он нарушил действующее законодательство. А именно – не был обозначен жилетом, где прописано его отношение к СМИ, и при себе не имел удостоверения, которое подтверждало бы его аккредитацию и работу по данному направлению".

В среду глава МВД Белоруссии Юрий Караев поручил подчиненным "не трогать" журналистов на массовых акциях протеста, "кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка".