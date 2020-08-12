Власти Украины решили избавиться от львиной доли госпредприятий

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Кабинет министров передал в Фонд госимущества (ФГИ) Украины почти 200 объектов государственной собственности, что позволит начать процесс их приватизации, заявляет премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в перспективе надо оставить под контролем государства примерно 300 объектов из нынешних 3 тысяч.

"В Украине более 3000 государственных предприятий. Ни одно украинское правительство не могло эффективно управлять таким количеством. Поэтому наша стратегия - оставить под контролем государства примерно 300 объектов. Это оптимальный вариант, который позволит правительству оставаться эффективным собственником", - написал Шмыгаль на своей странице в фейсбуке по итогам заседания правительства в среду.

Он отметил, что на завершающем этапе находится также работа над правительственным законопроектом, который определит перечень объектов, которые должны остаться под контролем государства. Речь идет о таких госкомпаниях, как "Нафтогаз Украины" или "Энергоатом".

Кроме того, премьер отметил, что кабмин на заседании в среду утвердил методику определения справедливой цены, которую частное предприятие может получить от концессии с государством.