Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
на 12.08В России 902 701+5 102В мире 20 343 589+253 965

В Минске закрыли несколько станций метро

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минский метрополитен объявил о закрытии ряда станций "в целях обеспечения безопасности".

"В 17.35 на вход и выход в целях обеспечения безопасности пассажиров закрыты станции "Октябрьская", "Купаловская" (пересадочный узел - ИФ), "Площадь Ленина", "Площадь победы". Поезда следуют без остановки на этих станциях", - говорится в сообщении метрополитена в среду. В минской подземке извинились "за неудобства".

Между тем, как передают белорусские СМИ, около отдельных станций начинают собираться протестующие. Портал TUT.BY сообщает, что цепь выстроилась у станции метро "Восток". Также растет количество людей с цветами у ближайшей к ней станции "Уручье".

В миреПротестующий в Минске заблокировал движение по одной из веток метроЧитать подробнее

Кроме того, сообщается, что закрыты станции метро "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". Люди собрались также у станции метро "Петровщина". Им сигналят проезжающие мимо автомобилисты.

Тем временем, колонна людей движется мимо площади Якуба Коласа в сторону площади Победы. Люди держат поднятые руки, в том числе с цветами, машины сигналят. Как передает TUT.BY, пока правоохранительные органы их не трогают.

Параллельно в Минске и других городах продолжаются мирные шествия женщин, которые идут с цветами в руках, протестуя таким образом против насилия со стороны властей.

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В результате жестокого разгона демонстрантов за три ночи задержаны более 6 тыс. человек, в больницах находится более 250 пострадавших, один человек погиб.

Минск Белоруссия

Новости по теме

Новости

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

В Могилеве задержали белоруса с оружием и самодельной бомбой

МВД Белоруссии велело подчиненным "не трогать" журналистов

Жители городов Белоруссии начали выстраиваться в цепочки солидарности

Жители городов Белоруссии начали выстраиваться в цепочки солидарности

Лукашенко предложил протестующим найти работу

Лукашенко предложил протестующим найти работу
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Киев официально запросил Минск о выдаче 28 "вагнеровцев"

Лукашенко созвал совещание по протестам

Лукашенко созвал совещание по протестам

Казахстан с 17 августа возобновляет полеты в РФ

В Шотландии поезд сошел с рельсов

В Шотландии поезд сошел с рельсов

В Минске провели акцию 250 женщин в белом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');