В Минске закрыли несколько станций метро

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минский метрополитен объявил о закрытии ряда станций "в целях обеспечения безопасности".

"В 17.35 на вход и выход в целях обеспечения безопасности пассажиров закрыты станции "Октябрьская", "Купаловская" (пересадочный узел - ИФ), "Площадь Ленина", "Площадь победы". Поезда следуют без остановки на этих станциях", - говорится в сообщении метрополитена в среду. В минской подземке извинились "за неудобства".

Между тем, как передают белорусские СМИ, около отдельных станций начинают собираться протестующие. Портал TUT.BY сообщает, что цепь выстроилась у станции метро "Восток". Также растет количество людей с цветами у ближайшей к ней станции "Уручье".

Кроме того, сообщается, что закрыты станции метро "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". Люди собрались также у станции метро "Петровщина". Им сигналят проезжающие мимо автомобилисты.

Тем временем, колонна людей движется мимо площади Якуба Коласа в сторону площади Победы. Люди держат поднятые руки, в том числе с цветами, машины сигналят. Как передает TUT.BY, пока правоохранительные органы их не трогают.

Параллельно в Минске и других городах продолжаются мирные шествия женщин, которые идут с цветами в руках, протестуя таким образом против насилия со стороны властей.

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В результате жестокого разгона демонстрантов за три ночи задержаны более 6 тыс. человек, в больницах находится более 250 пострадавших, один человек погиб.