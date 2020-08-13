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В столице Чили готовятся к отмене введенного еще в марте карантина

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Власти Чили готовы с понедельника начать постепенную отмену крайне продолжительного карантинного режима в Сантьяго, пишет в среду The Guardian.

"Это очень важное для нас событие, которое приносит нам большое удовлетворение", - заявил министр здравоохранения Энрике Парис на пресс-конференции, прошедшей в Сантьяго.

С 17 августа жители чилийской столицы смогут покидать свои дома в будние дни без специального пропуска и собираться небольшими группами. Поэтапно начнется открытие и предприятий.

Мэр Сантьяго Фелипе Алессандри поспешил, однако, напомнить, что многие ограничения все еще сохраняются: гражданам следует по возможности оставаться дома и носить маски в общественных местах.

Столица Чили оставалась на карантине с 26 марта, когда в стране обнаружили первого пациента с COVID-19.

Вспышка коронавируса в Чили стала одной из самых серьезных в Латинской Америке, на первом месте по числу подтвержденных заражений на душу населения в регионе расположился Катар.

По состоянию на 12 августа, в Чили зафиксировано более 378 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 10 тыс. пациентов умерли от последствий заражения, почти 352 тыс. уже завершили курс лечения.

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